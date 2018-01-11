Глава СПЧ попросил проверить задержание главы чеченского «Мемориала»

Глава президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов обратился к председателю СК России Александру Бастрыкину с просьбой проверить задержание главы чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева. Об этом сообщается на сайте СПЧ.

«Федотов направил обращение Бастрыкину с просьбой дать поручение о проведении доследственной проверки по факту задержания известного чеченского правозащитника Оюба Титиева», — говорится в сообщении.

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В письме отмечается, что есть основания предполагать, что задержание Титиева может быть связано с его правозащитной деятельностью.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с задержанием в Чечне руководителя местного представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева и переадресовал заданный вопрос к правоохранительным органам. В свою очередь Госдеп призвал власти Чечни освободить главу подразделения «Мемориала».