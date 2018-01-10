Прокуратура проверяет приморский зоопарк, где леопард напал на ребенка

Прокуратура Приморского края начала проверку по факту нападения леопарда на двухлетнего ребенка. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как сообщалось ранее, в зоопарке села Борисовка в Приморском крае леопард напал на двухлетнего ребенка, которого родители оставили без присмотра.

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«В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка тому, насколько принятые руководством зоопарка меры безопасности соответствуют требованиям действующего законодательства, в том числе правилам техники безопасности и производственной санитарии. В частности, будут проверены защитные устройства, отделяющие посетителей от животных, на предмет их надежности», — говорится в сообщении прокуратуры.

На место выехали сотрудники ведомства.