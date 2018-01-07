Иран запретил обучение английскому в начальных классах

Иран запретил преподавание английского в начальной школе, сообщает Reuters со ссылкой на чиновника минобра республики Мехди Навид-Адхама.

По его словам, высший руководитель страны Али Хосейни Хаменеи заявил, что раннее начало изучения английского открывает путь к западной «культурной экспансии».

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«Преподавание английского в правительственных и неправительственных начальных школах по официальному расписанию нарушает законы и нормативы», – сказал Мехди Навид-Адхам, глава Высшего образовательного совета Ирана.

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