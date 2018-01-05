Пассажирский самолет срочно вернулся в аэропорт Ниццы из-за внезапного сильного толчка

Самолету авиакомпании Lufthansa, вылетевшему из Ниццы, пришлось вернуться в аэропорт после внезапного толчка, сообщает агентство The Local.

Пассажиры рейса вылетели во Франкфурт утром, но спустя десять минут ощутили сильный толчок, который вынудил команду авиалайнера повернуть обратно.

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«Мы подумали, что это конец. Мы были в ужасе, но оставались спокойными»,— признался один из пассажиров газете Nice-Martin.

Авиалайнер успешно вернулся в аэропорт Ниццы. Представить авиаузла объяснил причину произошедшего технической неполадкой, которая потребовала немедленной посадки самолета.

Ранее сообщалось, что пассажиры китайской авиакомпании пострадали из-за попадания самолета в зону турбулентности.