Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 20

Число погибших в результате крупного взрыва в столице Афганистана Кабуле возросло до 20 человек, сообщает местный телеканал TOLONews со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

Отмечается, что пострадали 30 человек. Ранее сообщалось о 15 погибших.

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Смертник устроил атаку в Кабуле вечером в четверг, 4 января. По информации телеканала, ответственность за взрыв взяло на себя «Исламское государство».

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.