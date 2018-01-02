В первый день биометрического контроля границу с Украиной пересекли 1,9 тысячи россиян

Помощника главы Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил, что за первые сутки действия биометрического контроля на украинской границе ее пересекли почти 2 тысячи граждан России, передает «112 Украина».

Отмечается, что сбоев в работе системы контроля не было.

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«За первые сутки работы системы биометрического контроля границу пересекли более 3 300 иностранцев из той категории, которая подлежит этому биометрическому контролю, из них почти 1 900 — граждане России. Система работала без сбоев, каких-то конфликтных ситуаций или провокаций также не было. Граждане спокойно реагируют», — сказал Слободян.

Ранее МИД России предупредил граждан о возможных проблемах при прохождении контроля на украинской границе.