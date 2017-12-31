СК переквалифицировал дело о взрыве в Петербурге на статью о теракте

Следственный комитет переквалифицировал дело о взрыве в супермаркете в Санкт-Петербурге на статью о теракте, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко, передает РИА «Новости».

«Следственными органами главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу мужчине предъявлено обвинение в совершении теракта в одном из супермаркетов города (ст. 205 УК России). В настоящее время следствием направлено в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Петренко.

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По ее словам, генетическая экспертиза подтвердила причастность обвиняемого к изготовлению взрывного устройства.

Ранее сообщалось, что подозреваемым в совершении теракта в Петербурге оказался местный националист.