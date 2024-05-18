В России спрогнозировали сокращение внутренних перелетов

Объем авиаперевозок пассажиров внутри России по итогам текущего года сократится на 7% к показателю 2023-го и составит 77,3 млн человек, следует из документа, размещенного на сайте официального публикования правовых актов.

Перевозки за рубеж, согласно прогнозу, снизятся также на 7%, до 20,8 млн пассажиров.

При этом к концу десятилетия правительство РФ ожидает увеличение объема внутренних перелетов на 20% к значению за 2023 год, до 99,8 млн человек, а в другие страны — на 20,5%, до 27 млн пассажиров.

Спрос россиян на отдых за границей резко обогнал внутренний туризм. В этом году авиакомпании наблюдают рост спроса на зарубежные направления на уровне 28–35%. Самой востребованной страной у путешественников из России является Турция. Также россияне часто выбирают для отдыха ОАЭ, Таиланд, Шри-Ланку, Мальдивы, Египет и Кубу.

Ранее стало известно, какие страны выдали больше всего «шенгена» россиянам в 2023 году.