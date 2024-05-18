Лидеру «Динамо» посоветовали уезжать в Европу

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов заявил, что футболист столичного «Динамо» Константин Тюкавин должен воспользоваться шансом уехать в европейский клуб, если такая возможность появится. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Не люблю обсуждать такое. У нас кто-то сверкнул — и сразу его куда-то отправляют. Но если у него будет предложение и будет возможность уехать, то надо ехать», — заявил Титов.

В сезоне-2023/24 Тюкавин сыграл за «Динамо» в 36 встречах во всех турнирах и записал на свой счет 17 голов и 10 результативных передач.

«Динамо» борется за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). За два тура до конца подопечные Марцела Лички возглавляют турнирную таблицу, набрав 53 очка и на два балла опережая идущий вторым петербургский «Зенит». Замыкает тройку лучших «Краснодар», имеющий в активе 50 очков.

До конца чемпионата «Динамо» сыграет домашний матч с самарскими «Крыльями Советов», который состоится 18 мая и начнется в 14:00 по московскому времени, а также сразится с «Краснодаром» — 25 числа. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее было названо главное открытие сезона в РПЛ.