В Петербурге мигрант затащил в кусты студентку из Китая и надругался

В Калининском районе Петербурга каменщика из Узбекистана подозревают в изнасиловании иностранной студентки. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на севере Петербурга на улице Верности, с заявлением в правоохранительные органы обратилась 19-летняя китайская студентка. Девушка сообщила, что 14 мая около полуночи на нее напал неизвестный.

Мужчина затащил девушку в кусты, трогал за интимные места, признавался в любви и надругался. Подозреваемого в совершении преступления удалось задержать, им оказался 32-летний каменщик, гражданин Узбекистана. Известно, что мужчина находился в стране незаконно. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.

До этого сообщалось, что студенты уральского вуза пожаловались на угрозы, поступающие в их адрес со стороны студентов-иностранцев. Арабские студенты стали угрожать сверстникам в чате общежития Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ). Причины возникшего в переписке конфликта неизвестны, однако иностранные учащиеся угрожали соседкам по общежитию изнасилованием.

Ранее неизвестные накачали наркотиками и изнасиловали пассажирку поезда.