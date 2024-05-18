Правительство РФ приступит к подготовке празднования 80-й годовщины Победы в ВОВ

Правительство утвердило план подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (1941 — 1945 гг.). Об этом сообщается на сайте кабмина.

Президент РФ Владимир Путин в июле 2023 года подписал указ о подготовке и проведении этого мероприятия.

Как сообщается в пресс-релизе кабмина, в этом и следующем годах в стране проведут более 170 мероприятий в рамках подготовки и проведения празднования 80-й годовщины Победы. Распоряжение об утверждении плана таких мероприятий подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Также должны состояться торжественные мероприятия при участии представителей других стран и памятно-мемориальные мероприятия, посвященные главным сражениям и другим важнейшим событиям войны. Особое внимание будет уделено увековечиванию памяти воинов, отдавших свои жизни за родину. В частности, будут приведены в порядок воинские захоронения, в том числе за рубежом.

Мероприятия плана профинансируют за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников, уточнили в правительстве.

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