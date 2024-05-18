Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Белорусское посольство в Эстонии приостановило работу консульской службы

Посольство Белоруссии в Эстонии приостанавливает работу консульской службы

close
100%
Depositphotos

Посольство Белоруссии в Эстонии приостанавливает работу консульской службы. Об этом сообщается на сайте диппредставительства.

В сообщении уточнили, что это было сделано по техническим причинам. Ограничения затронут выдачу виз, документов, а также другие консульские действия.

Белорусским гражданам рекомендовали обращаться в ближайшие дипломатические представительства республики. В частности — в посольство в Финляндии и генконсульство в Даугавпилсе. О возобновлении работы диппредставительства проинформируют дополнительно.

До этого в МИД РФ назвали причину разрыва всех межгосударственных связей со странами Прибалтики. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, Марии Захаровой, Россия никогда не была инициатором разрыва дипломатических отношений с другими государствами, пытаясь «сохранить возможность для диалога».

Ранее немецкий посол вернулся в Москву после консультаций в Берлине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами