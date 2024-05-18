Белорусское посольство в Эстонии приостановило работу консульской службы

Посольство Белоруссии в Эстонии приостанавливает работу консульской службы. Об этом сообщается на сайте диппредставительства.

В сообщении уточнили, что это было сделано по техническим причинам. Ограничения затронут выдачу виз, документов, а также другие консульские действия.

Белорусским гражданам рекомендовали обращаться в ближайшие дипломатические представительства республики. В частности — в посольство в Финляндии и генконсульство в Даугавпилсе. О возобновлении работы диппредставительства проинформируют дополнительно.

До этого в МИД РФ назвали причину разрыва всех межгосударственных связей со странами Прибалтики. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, Марии Захаровой, Россия никогда не была инициатором разрыва дипломатических отношений с другими государствами, пытаясь «сохранить возможность для диалога».

Ранее немецкий посол вернулся в Москву после консультаций в Берлине.