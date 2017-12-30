Неизвестный захватил заложников в отделении «Укрпочты» в Харькове

В Харькове на ул. Шевченко неизвестный мужчина захватил отделение «Укрпочты», сообщает «112 Украина».

Сообщается, что в захваченном помещении находятся люди.

Территория возле места инцидента оцеплена, на месте находятся около 20 автомобилей патрульной полиции, пожарные и «скорая». На месте также работают взрывотехники.

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«По предварительной информации, мужчина в помещении «Укрпочты» сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. ... о требованиях ничего не известно», — сообщил спикер Нацполии Украины Ярослав Тракало.

Подробности произошедшего устанавливаются.