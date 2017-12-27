НАК сообщил о 10 пострадавших при взрыве в супермаркете в Петербурге

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В результате взрыва в супермаркете в Санкт-Петербурге пострадали десять человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информационный центр НАК.

«Сегодня около 18.45 в Санкт-Петербурге в помещении одного из торговых центров произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, помещенного преступником в камеру хранения. В результате взрыва пострадали десять человек. Повреждено помещение магазина», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что оперативный штаб НАК координирует работу экстренных служб и силовиков на месте происшествия.

Ранее СК назвал предварительную причину взрыва.