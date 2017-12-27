Один человек погиб во время стрельбы на юго-востоке Москвы

В результате стрельбы на юго-востоке Москвы погиб один человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по городу.

«В 9.13 на улице Иловайская, дом 20, корпус 1, произошел конфликт между хозяйствующими субъектами на почве имущественного спора. Один из его участников причинил огнестрельные ранения одному из оппонентов. Пострадавший скончался», — рассказали в ГУ МВД.

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Сообщается, что полиция принимает меры по задержанию неизвестного, который открыл огонь.

Ранее источник сообщил, что полиция проверяет информацию о стрельбе на юго-востоке Москвы.