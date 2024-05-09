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Жители Киева начали нести цветы к Вечному огню

«Страна.ua»: киевляне начали нести цветы к Вечному огню в парке Славы

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Жители украинской столицы начали нести цветы к Вечному огню, который находится в парке Славы. Об этом сообщается в Telegram-канале местного издания «Страна.ua».

В материале отмечается, что люди идут к мемориалу, несмотря на решение властей перенести День Победы на 8 мая. При этом публикация сопровождается фотографиями с места событий — на них видно, что рядом с Вечным огнем дежурят сотрудники правоохранительных органов.

«Киевляне с утра 9 мая несут цветы к Вечному огню в парке Славы. Также там находится венок от президента Украины Владимира Зеленского», — подчеркнули журналисты.

Тем не менее остается неизвестно, в какой именно день около мемориала появился венок от главы государства.

До этого издание «Страна.ua» сообщило, что 9 мая самым популярным запросом в украинском сегменте Google стал День Победы. По информации журналистов, с самого утра жители страны начали активно искать информацию о памятной дате.

В тот же день официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обратилась к украинцам, желающим отметить годовщину победы в Великой Отечественной войне. Она подчеркнула, что для подвига всегда есть время.

Ранее пасынок главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) возглавил автопробег в честь Дня Победы в Австралии.

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