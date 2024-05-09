Над Курской областью сбили воздушный шар ВСУ

Над Курской областью сбили воздушный шар, запущенный Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Наши системы ПВО уничтожили над Медвенским районом малоразмерный воздушный шар, запущенный со стороны Украины с террористической целью», — рассказал он.

До этого вооруженные силы Украины попытались совершить над территорией России террористическую атаку. Два беспилотника самолетного типа над территорией Белгородской области были сбиты средствами ПВО.

Незадолго до этого город Белгород и Белгородский район подверглись атаке с воздуха со стороны ВСУ. Были зафиксированы прямые попадания в жилые многоквартирные здания и автомобили, известно о восьми пострадавших, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Четверо пострадавших с осколочными ранениями были доставлены скорой помощью в городскую больницу №2, где им оказывается необходимая помощь.

Ранее армия России сбила украинский беспилотник в приграничном регионе РФ.