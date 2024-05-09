Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Над Курской областью сбили воздушный шар ВСУ

Старовойт: средства ПВО сбили воздушный шар ВСУ над Медвенским районом

close
100%
РИА Новости

Над Курской областью сбили воздушный шар, запущенный Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Наши системы ПВО уничтожили над Медвенским районом малоразмерный воздушный шар, запущенный со стороны Украины с террористической целью», — рассказал он.

До этого вооруженные силы Украины попытались совершить над территорией России террористическую атаку. Два беспилотника самолетного типа над территорией Белгородской области были сбиты средствами ПВО.

Незадолго до этого город Белгород и Белгородский район подверглись атаке с воздуха со стороны ВСУ. Были зафиксированы прямые попадания в жилые многоквартирные здания и автомобили, известно о восьми пострадавших, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Четверо пострадавших с осколочными ранениями были доставлены скорой помощью в городскую больницу №2, где им оказывается необходимая помощь.

Ранее армия России сбила украинский беспилотник в приграничном регионе РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами