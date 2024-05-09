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Защитник «Сочи» рассказал о массовом отравлении команды перед игрой с «Ахматом»

Игрок «Сочи» Дркушич об отравлении: я был первым, кто почувствовал себя плохо

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Павел Бедняков/РИА Новости

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич рассказал об обстоятельствах отравления команды перед матчем перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом». Его слова приводит «Матч ТВ».

«За два часа до игры я почувствовал себя очень плохо, постоянно ходил в туалет. Я был первым игроком команды, кто почувствовал себя плохо. Потом ребята приходили к доктору и говорили, что они себя плохо чувствуют. Я ел пасту болоньезе. Не знаю, связано ли это, но затем десять игроков чувствовали себя неважно», — заявил Дркушич.

Об отравлении игроков перед матчем заявил главный тренер «Сочи» Роберт Морено. Он рассказал, что после обеда плохо стало 14 футболистам и пятерым членам команды — кого-то тошнило, у кого-то была диарея.

Матч состоялся 25 апреля и завершился поражением «Сочи» со счетом 0:1. Подопечные Морено после этого матча оказались на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Ахмат» расположился на 12-м месте с 26 баллами.

После 27-го тура Российской премьер-лиги «Сочи» все также идет на последнем месте турнирной таблицы с 20-ю баллами. «Ахмат» оказался на десятом месте, набрав 32 балла.

Ранее Дмитрий Булыкин раскритиковал решение о проведении матчах «Ахмат» — «Сочи» после отравления у гостей.

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