Назван наиболее безопасный способ замены коленного сустава

Роботизированная замена коленного сустава приводит к меньшему количеству осложнений. Это показало исследование, опубликованное в журнале Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery.

При тотальной артропластике коленного сустава все суставные поверхности колена заменяют на искусственные. Обычно эту процедуру выполняют хирурги вручную. Они удаляют часть ткани, определяя ее количество исходя из своего опыта. Альтернатива ручной замене сустава — роботизированная, при которой выполняется предоперационная визуализация, то есть строится виртуальная карта тканей. Это позволяет врачу удалять меньше здоровой ткани, однако предыдущие исследования показали, что эти улучшения минимальны и не могут не оправдать более высокую стоимость.

В новой работе ученые сравнили роботизированную (17 тысяч пациентов) и обычную (540 тысяч пациентов) артропластику. Использование новых технологий позволяло пациентам проводить меньше времени в больнице, у них реже возникали инфекции, сильные кровотечения, переломы протеза или его смещения.

Роботизированная артропластика в США была дороже на 2,4-15 тысяч долларов. Однако этот тип процедуры может быть экономически эффективным для больниц с большим потоком, где экономия от снижения частоты осложнений может помочь компенсировать более высокие затраты на оборудование и обучение хирургов.

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