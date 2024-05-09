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В Совфеде заявили, что НАТО услышало предупреждение России

Пушков счел заявление Столтенберга по Украине реакцией на предупреждение РФ

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об отсутствии у альянса намерений направлять войска на Украину является реакцией на предупреждение России с сообщением о проведении «нестандартных военных маневров». Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Заявление Столтенберга, что у НАТО нет намерения посылать войска альянса на Украину, — реакция на последнее предупреждение России, подкрепленное сообщением о проведении нестандартных военных маневров», — заявил сенатор.

Пушков вместе с тем призвал лидеров западных стран, которые «рвутся в бой» помнить о последствиях такого шага.

9 мая Столтенберг заявил, что украинские власти не просили у НАТО направить свои войска в зону конфликта. НАТО не намерена напрямую участвовать в конфликте, подчеркнул генсек альянса.

Ранее Шмыгаль заявил, что Украина находится «в шаге» от вступления в НАТО.

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