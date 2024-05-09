Врачи обновили рекомендации при утолщении миокарда

В США обновили рекомендации по лечению сердечного заболевания, гипертрофической кардиомиопатии. Об этом сообщает Американская кардиологическая ассоциация (AHA).

Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) — наследственное заболевание сердца, при котором из-за утолщения сердечной мышцы ухудшает способность органа перекачивать кровь по телу. ГКМП встречается приблизительно у одного из 500 человек. Однако существует проблема недостаточной диагностики, потому что у многих заболевание протекает без симптомов вплоть до внезапной остановки сердца. Люди, у которых есть симптомы, могут страдать от обмороков, боли в груди, одышки или нерегулярного сердцебиения.

Обновленное руководство по лечению ГКМП включает рекомендации по использованию нового класса лекарств — ингибиторов сердечного миозина. Они показаны не всем пациентам, а лишь людям с особым типом ГКМП. Ингибиторы сердечного миозина стали первым одобренным в США лекарством для прямой борьбы с утолщением сердечной мышцы, а не с симптомами.

В дополнение к лечению лекарств, множество данных показывают, что польза физической активности перевешивает потенциальные риски для пациентов с ГКМП. Упражнения с низкой или умеренной интенсивностью должны быть частью жизни пациентов. Некоторые пациенты даже могут заниматься спортом профессионально, однако лишь после консультации с врачом.

«Мы видим много доказательств того, что пациенты с ГКМП могут вернуться к своей обычной повседневной жизни при надлежащем уходе и лечении», — отметили кардиологи.

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