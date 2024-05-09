Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врачи обновили рекомендации при утолщении миокарда

AHA: кардиологи в США рекомендовали физическую активность при утолщении миокарда

close
100%
Shutterstock

В США обновили рекомендации по лечению сердечного заболевания, гипертрофической кардиомиопатии. Об этом сообщает Американская кардиологическая ассоциация (AHA).

Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) — наследственное заболевание сердца, при котором из-за утолщения сердечной мышцы ухудшает способность органа перекачивать кровь по телу. ГКМП встречается приблизительно у одного из 500 человек. Однако существует проблема недостаточной диагностики, потому что у многих заболевание протекает без симптомов вплоть до внезапной остановки сердца. Люди, у которых есть симптомы, могут страдать от обмороков, боли в груди, одышки или нерегулярного сердцебиения.

Обновленное руководство по лечению ГКМП включает рекомендации по использованию нового класса лекарств — ингибиторов сердечного миозина. Они показаны не всем пациентам, а лишь людям с особым типом ГКМП. Ингибиторы сердечного миозина стали первым одобренным в США лекарством для прямой борьбы с утолщением сердечной мышцы, а не с симптомами.

В дополнение к лечению лекарств, множество данных показывают, что польза физической активности перевешивает потенциальные риски для пациентов с ГКМП. Упражнения с низкой или умеренной интенсивностью должны быть частью жизни пациентов. Некоторые пациенты даже могут заниматься спортом профессионально, однако лишь после консультации с врачом.

«Мы видим много доказательств того, что пациенты с ГКМП могут вернуться к своей обычной повседневной жизни при надлежащем уходе и лечении», — отметили кардиологи.

Ранее врач рассказал о необычных симптомах инсульта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами