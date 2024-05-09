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Силы ПВО сбили украинские дроны над российским регионом

Минобороны РФ: силы ПВО сбили два дрона ВСУ над Белгородской областью

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РИА Новости

Утром 9 мая Вооруженные силы Украины попытались совершить над территорией России террористическую атаку. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В 9:40 мск силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника самолетного типа над территорией Белгородской области.

До этого город Белгород и Белгородский район подверглись атаке с воздуха со стороны ВСУ. Были зафиксированы прямые попадания в жилые многоквартирные здания и автомобили, известно о восьми пострадавших, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

После произошедшего инцидента на место выехали начальник Главного регионального управления МЧС Сергей Петрович Потапов, а также мэр Белгорода Валентин Валентинович Демидов. Вместе они осмотрели несколько адресов и пообщались с местными жителями.

По предварительной информации, в результате атаки пострадали восемь человек, включая одного ребенка. Четверо с осколочными ранениями были доставлены скорой помощью в городскую больницу №2, где им оказывается необходимая помощь. 11-летняя девочка с ранением стопы была доставлена в детскую областную клиническую больницу. Трое других пострадавших получили медицинскую помощь на месте и от госпитализации отказались.

Ранее сам Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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