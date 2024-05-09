Детей наградили конфетами с коньяком на патриотическом конкурсе в Москве

В Москве детям на награждении победителей патриотического конкурса «Мы вместе» подарили конфеты с коньяком. Об этом в Telegram-канале сообщает MSK1.RU.

По информации издания, 9 мая в Культурном центре «Строгино» прошло награждение победителей патриотического конкурса. Несовершеннолетним в возрасте от 7 до 17 лет вручили дипломы от окружной префектуры, а также открытки от депутата Мосгордумы Марии Киселевой и подарки, среди которых оказались необычные конфеты. В их составе обнаружили коньяк.

«Так и осталось загадкой, кто именно выбрал для детей столь взрослый подарок… Или это фронтовые 100 грамм?» — задалась вопросом рассказавшая о произошедшем женщина, передает MSK1.RU.

На фотографиях состава сладкого подарка видно, что внутри находится выдержанный коньячный спирт. Прочие детали и обстоятельства произошедшего не уточняются.

Ранее москвич съел конфету и чуть не проглотил острую железку, находившуюся в ней.