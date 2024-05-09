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Найден фактор, связанный с четырехкратным увеличением риска психоза

JAMA Psychiatry: дефицит сна в детстве может увеличить риск психоза в 4 раза

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Pexels

У детей, которые спят меньше положенного в возрасте от шести месяцев до семи лет, почти в четыре раза чаще развивается психотический эпизод во взрослом возрасте. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Psychiatry.

Ученые проанализировали данные 12 тысяч детей в возрасте от шести месяцев до семи лет. Для почти четырех тысяч из них была доступна информация вплоть до 24 лет. Оказалось, что при хронических проблемах со сном в два раза повышался риск психотических расстройств и в четыре раза — психотического эпизода. Эти состояния могут проявляться галлюцинациями, бредовыми идеями, расстройствами настроения.

Авторы отметили, что их результаты не доказывают причинно-следственную связь между дефицитом сна и психозом. Также они не учитывали многие факторы, которые также могли бы повлиять на психику. Однако исследование может означать, что детям с дефицитом сна требуется пристальное наблюдение, чтобы оказать помощь на раннем этапе психотического расстройства. Кроме того, нарушения сна эффективно лечатся. Исследование подчеркивает важность борьбы с дефицитом сна у детей.

Ранее ученые нашли фактор риска, повышающий риск инсульта у детей в два раза.

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