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В Екатеринбурге иностранец проткнул колеса скорой помощи и стал фигурантом дела

В Екатеринбурге завели дело на иностранца, проткнувшего колеса скорой помощи

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Shutterstock

В Екатеринбурге местного жителя подозревают в воспрепятствовании оказанию медицинской помощи. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Правоохранители обратили внимание на ситуацию после публикаций. По данным правоохранителей, водитель такси, который является уроженцем другой страны, подошел к карете скорой помощи и проткнул колеса. В этот момент внутри уже находилась женщина, которую нужно было отвезти в больницу.

«Водитель такси хотел выехать, и скорая ему в этом мешала», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. На инцидент обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он дал поручение предоставить ему доклад о ходе расследования.

До этого в Троицке мужчина вышел на улицу и проколол шины нескольких автомобилей ножом XVIII века. По словам самого задержанного, у него осталась личная неприязнь к экс-супруге и ее нынешнему возлюбленному. Таким образом он отомстил паре.

Ранее в Приморье мужчина избил битой соседей и проколол колеса припаркованной во дворе машины.

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