Стало известно, сколько Euroclear может заработать на российских активах в 2024 году

Euroclear в 2024 году может заработать порядка €6 млрд на российских активах, которые были заморожены в депозитарии из-за санкций Евросоюза. Такую оценку в разговоре с изданием РИА Новости озвучил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

По итогам первого квартала текущего года международный расчетно-клиринговый центр заработал на активах РФ уже €1,566 млрд, напомнил эксперт. Суммарный доход Euroclear с 2022-го составил €5,221 млрд.

Депозитарий хранит активы Банка России на порядка €191 млрд. Всего на Западе заморожено активов РФ на €260 млрд.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что послы стран ЕС достигли соглашения по конфискации доходов от заблокированных российских активов в пользу Украины.

Ранее страны Евросоюза раскритиковали Бельгию за высокий налог на доходы от российских активов.