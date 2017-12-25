В Кремле надеются на осуществление обмена пленными между Киевом и Донбассом

Кремль надеется, что договоренности об обмене пленными между Киевом, ДНР и ЛНР будут реализованы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Ранее патриарх Кирилл встретился в Даниловом монастыре с руководителем ДНР Александром Захарченко, исполняющим обязанности главы ЛНР Леонидом Пасечником и лидером общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктором Медведчуком. Итогом встречи стала договоренность об обмене пленными между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР, который состоится 27 декабря.

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«Я сейчас точно не могу ответить на этот вопрос и не буду этого делать. Это очень чувствительный процесс. Вы знаете, что, когда Медведчук обратился в Ново-Иерусалимском монастыре к главе государства и к патриарху, он получил поддержку этой инициативы. И сейчас она прорабатывается», — сказал Песков, отвечая на вопрос, подразумевает ли процедура обмена пленными помилования осужденных украинских граждан, в частности, Олега Сенцова.

Песков выразил надежду, что инициатива будет реализована.

«Процесс настолько чувствительный, что сейчас лучше какие-то детали не говорить», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Киев готов передать самопровозглашеннымДНР и ЛНР 306 человек в рамках обмена пленными.