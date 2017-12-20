СБУ заявила о задержании «завербованного Россией» чиновника

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о чиновнике секретариата правительства, который был «завербован Россией». Об этом сообщается на сайте СБУ.

«Правоохранители установили, что чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительной заграничной командировки. Оперативники СБ Украины задокументировали, что чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что чиновника задержали на рабочем месте.

Ранее сообщалось, что на Украине нашли «вражеских агентов» в Верховной Раде и нижестоящих структурах.