При обвале в шахте «Есаульская» заблокировало трех горняков

При обрушении на шахте «Есаульская» в Новокузнецке три горняка оказались заблокированы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.

Он отметил, что связь с заблокированными в забое шахтерами уже установили.

«Всего в шахте на момент ЧП было 99 горняков, 96 выводят на поверхность, связь с тремя шахтерами, заблокированными в забое, установлена», — сказал представитель МЧС.

Ранее сообщалось, что на шахте «Есаульская» произошло обрушение.