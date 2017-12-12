На территории ВДНХ загорелся главный павильон

На территории выставочного комплекса ВДНХ произошел пожар, загорелись строительные леса. Об этом сообщает столичное управление МЧС.

«12 декабря 2017 года в 23.07 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: проспект Мира, дом 119, где по предварительной информации происходит загорание строительных лесов на площади около 100 кв. метров», — сказали в ведомстве.

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На снимках и видео из соцсетей видно, что горит главный павильон комплекса.

В МЧС сообщили, что на месте работают пожарные. Информации о пострадавших не поступало. Причина возгорания не называется.