На территории ВДНХ загорелся главный павильон

Вид на колесо обозрения на территории ВДНХ ТАСС

На территории выставочного комплекса ВДНХ произошел пожар, загорелись строительные леса. Об этом сообщает столичное управление МЧС.

«12 декабря 2017 года в 23.07 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: проспект Мира, дом 119, где по предварительной информации происходит загорание строительных лесов на площади около 100 кв. метров», — сказали в ведомстве.

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На снимках и видео из соцсетей видно, что горит главный павильон комплекса.

В МЧС сообщили, что на месте работают пожарные. Информации о пострадавших не поступало. Причина возгорания не называется.

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Публикация от Serega (@rynok_krynok)