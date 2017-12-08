На выставке Стерджеса разлили неизвестную пахнущую жидкость
В московском Центре фотографии имени братьев Люмьер на вновь открывшейся фотовыставке американского фотографа Джока Стерджеса разлили неизвестную пахнущую жидкость, сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что сразу после этого охранник вывел из зала мужчину в женской одежде.
Реклама
Выставка «Без смущения» открылась для широкой публики 8 декабря.
Накануне куратор скандальной фотовыставки Джок Стерджеса рассказала об убытках от закрытия экспозиции.