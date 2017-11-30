После аварии на теплотрассе в Москве госпитализировали трех человек

В результате аварии в системе теплоснабжения на востоке Москвы пострадали четыре человека, трое госпитализированы. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

«В результате аварии на теплотрассе на территории Восточного округа Москвы пострадали четыре человека, трое их них были госпитализированы. В общей сложности за медицинской помощью в результате инцидента обратились восемь человек», — сказал источник.

Ранее власти назвали «некритичной» температуру в домах в Гольяново после аварии.