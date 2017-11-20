Росгвардия изъяла оружие у ЧОП в «Москва-Сити» после стрельбы

Сотрудники Росгвардии изъяли оружие у частного охранного предприятия, чьи сотрудники стали участниками конфликта со стрельбой на территории комплекса «Москва-сити», заявил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн, передает РИА «Новости».

«Действительно, на данный момент главное управления лицензионно-разрешительной работы и госконтроля Росгвардии изъяло у ЧОП «Грэпс-2» оружие в связи с прошедшими событиями, инициировало обращение в прокуратуру для проведения внеплановой проверки», — сказал он.

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Пр его словам, по итогам проверки будет принят вопрос об отзыве лицензии у предприятия.

Ранее сообщалось, что Росгвардия хочет провести внеплановую проверку ЧОП из «Москва-Сити».