Росгвардия изъяла оружие у ЧОП в «Москва-Сити» после стрельбы
Сотрудники Росгвардии изъяли оружие у частного охранного предприятия, чьи сотрудники стали участниками конфликта со стрельбой на территории комплекса «Москва-сити», заявил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн, передает РИА «Новости».
«Действительно, на данный момент главное управления лицензионно-разрешительной работы и госконтроля Росгвардии изъяло у ЧОП «Грэпс-2» оружие в связи с прошедшими событиями, инициировало обращение в прокуратуру для проведения внеплановой проверки», — сказал он.
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Пр его словам, по итогам проверки будет принят вопрос об отзыве лицензии у предприятия.
Ранее сообщалось, что Росгвардия хочет провести внеплановую проверку ЧОП из «Москва-Сити».