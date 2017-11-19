Синоптики рассказали о погоде в конце ноября

Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина опровергла приход в Москву в конце ноября 20-градусных морозов, передает НСН.

Ранее о сильном похолодании в столичном регионе сообщили синоптики в долгосрочном прогнозе. Однако, по словам Паршиной москвичей и жителей области отрицательная температура ожидает только по ночам.

В течение всей следующей недели дневная температура в регионе сохранится на уровне плюс 2 градусов, а ночью опускаться до минус семи. Также возможно выпадение небольшого количества осадков.