Полицейские задержали еще двух участников конфликта в центре Москвы

Полицейские остановили автомобиль Toyota на Можайском шоссе, в машине, по предварительным данным, находились двое участников конфликта в центре столицы, передает РИАМО.

В 20:40 18 ноября сотрудниками полиции на Можайском шоссе у дома №3 был остановлен автомобиль Toyota.

«В салоне (автомобиля - ред.) находились двое мужчин, по предварительным данным, также причастных к конфликту произошедшему накануне вечером в центре города», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.