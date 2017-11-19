Грабитель похитил более 2,6 млн руб из сейфа фирмы на востоке Москвы

Неизвестный проник в офис фирмы на востоке Москвы и украл из сейфа более 2,6 млн руб., сообщает РИАМО.

18 ноября в 13:12 на службу «02» поступило сообщение от управляющего ООО о краже по адресу.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 18 ноября с 00:00 до 13:00 неизвестный, отжав входную дверь, проник в помещение офиса указанного ООО, расположенного на четвертом этаже офисного здания, вскрыв сейф, тайно похитил 20 тыс долларов США, 1,5 млн руб., принадлежащие ООО», — сказал представитель пресс-службы Главного управления МВД России по столице.

Он добавил, что материальный ущерб составил 2,692 млн руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».