В Рязани на врача-травматолога напали после оказания помощи женщине

Следователи проводят проверку по факту нападения пьяного пациента на врача-травматолога в рязанской поликлинике. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Рязанской области.

«Железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязань следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области организована и проводится доследственная проверка по факту нападения на врача-травматолога ГБУ РО «Поликлиника N2», — говорится в сообщении.

Реклама

По предварительной информации, поздно вечером в травмпункт обратилась женщина. Врач оказал ей первую помощь и вызвал «скорую помощь» для транспортировки пациентки в специализированное медучреждение.

«В это время находившийся в состоянии алкогольного опьянения знакомый пациентки с угрозами набросился на врача и повалил его на пол. Усмиряли разбушевавшегося рязанца пациенты травмпункта и вызванный на место происшествия наряд полиции», — говорится в сообщении.

В июне в Чебоксарах врача-травматолога убили в больнице.