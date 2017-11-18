Склад загорелся на северо-востоке Москвы

Складское помещение загорелось на улице Милашенкова на северо‐востоке Москвы, сообщил телеканал «360».

Площадь пожара составила 400 квадратных метров.

Сообщение о возникновении огня поступило на пульт дежурного в 13:06. Пожару присвоили второй ранг сложности. На месте работает несколько пожарных бригад.

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Информации о пострадавших не поступало. По словам охранников, людей на складе быть не должно.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы сообщили, что на складе хранились декорации.

Причины возгорания пока неизвестны.