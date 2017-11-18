Британке запретили иметь животных за попытку вылечить рак у кошки медом
Британке запретили год заводить животных после того, как она безуспешно пыталась вылечить рак у своей кошки с помощью меда. Об этом пишет The Telegraph.
Кошка по кличке Блэки страдала от опасной формы рака. Ее хозяйка Дениз Смит прочитала на онлайн-форуме, что появившиеся у животного ранки можно лечить медом манука.
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Тем не менее такое «лечение» не помогло Блэки, и врачам пришлось ампутировать ей лапу. Через некоторое время кошка умерла, поскольку рак дал метастазы.
Женщину оштрафовали на £615 и запретили заводить животных еще год.
Ранее сообщалось, что кошку премьера Новой Зеландии сбил автомобиль.