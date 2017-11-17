Ростуризм предупредил россиян об опасности после слов МИДа о терактах в Европе

Ростуризм призвал россиян соблюдать осторожность в ходе визитов в ЕС и США в новогодние праздники после заявления МИДа о возможных терактах, передает пресс-служба ведомства.

По данным Ситуационно-кризисного центра МИД России, в рождественские и новогодние каникулы (в период с 20 декабря 2017 г. по 20 января 2018 г.) в странах Европы и США возможна повышенная вероятность совершения террористических актов в крупных городах.

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«Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в страны Европы и США, информировать своих клиентов о возможном наличии угрозы. Ростуризм призывает туристов, планирующих в новогодние праздники отдых в вышеобозначенных странах, учитывать риски при поездках», — говорится в сообщении.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в своем канале в Telegram пригласил россиян праздновать Новый год на Кавказе, а не в Европе, где «периодически происходят теракты».