В Госдуме разошлись во мнениях об уголовной ответственности за ввоз «санкционки»
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что он выступает против идеи Минфина о введении уголовной ответственности за ввоз санкционной продукции. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Мне кажется, штрафовать нужно, а сажать — какой смысл?» — сказал Крашенинников.
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Он подчеркнул, что в данном случае должна быть административная ответственность.
В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев полностью поддержал данную инициативу Минфина.