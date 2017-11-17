В Госдуме разошлись во мнениях об уголовной ответственности за ввоз «санкционки»

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что он выступает против идеи Минфина о введении уголовной ответственности за ввоз санкционной продукции. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мне кажется, штрафовать нужно, а сажать — какой смысл?» — сказал Крашенинников.

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Он подчеркнул, что в данном случае должна быть административная ответственность.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев полностью поддержал данную инициативу Минфина.