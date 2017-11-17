Госдума разрешила не продавать билеты авиадебоширам
Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, позволяющий авиакомпаниям составлять черные списки дебоширов и впоследствии отказывать им в перевозке, передает РИА «Новости».
Законопроект предлагает ввести в Воздушный кодекс России новую статью о возможности отказывать в продаже билетов пассажиру, внесенному в черный список.
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В первом чтении законопроект был принят 11 июня 2014 года.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею ужесточить ответственность авиадебоширов.