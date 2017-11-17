Пожар на складе в Волгограде потушили

Спасатели полностью потушили пожар на складе лакокрасочных изделий в Волгограде, сообщил телеканал «360».

Отмечается, что возгорание, площадь которого, по последним данным, составила около 1,6 тысячи квадратных метров, произошел в Дзержинском районе города примерно около трех часов дня.

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Сигнал о пожаре поступил на дежурный пункт МЧС в 15:53. Полная ликвидация возгорания была объявлена в 23:11 по Москве. Пострадал один человек, по неподтвержденным данным под завалами может находиться погибшая женщина.

На место выезжала экологическая лаборатория для замеров в воздухе уровня вредных веществ. Результаты анализа отобранных проб будут готовы в пятницу.