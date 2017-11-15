Источник назвал число эвакуированных с начала звонков о «минировании»

В России за два месяца с начала массовых звонков с сообщениями о «минировании» были эвакуированы более 2,3 млн человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Поступили звонки с угрозами взрывов 3,22 тысячи объектов в 186 городах России. Эвакуировано 2 миллиона З18 тысяч человек», — сказал источник.

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По его словам, более 250 тыс. человек были эвакуированы в Москве.

При этом источник добавил, что волна анонимных сообщений о «минировании» пошла на спад.

Ранее начальник ГУМВД России по Москве Олег Баранов заявил, что звонки с сообщениями о «минировании» поступали из США, Японии, Украины и Турции.