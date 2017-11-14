Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за минувшую ночь

В ночь с понедельника на вторник в столице выпало около 20% месячной нормы осадков, сообщил телеканал «360».

Специалисты отмечают, что на базовой столичной метеостанции на ВДНХ зафиксировано одиннадцать миллиметров осадков и трехсантиметровый снежный покров. Месячная норма в ноябре по Москве составляет 58 миллиметров.

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В центре столицы снега оказалось не так много — всего семь миллиметров. Чуть больше его выпало в районе Тушино — 13 миллиметров.

Синоптики полагают, что за 14 ноября в столице еще выпадет порядка пяти миллиметров осадков в виде дождя и мокрого снега.

В последующие дни на территории московского региона также будут осадки, хотя и менее интенсивные.