Якуты торжественно закопали «Доширак» и колу для потомков

Жители Таттинского улуса в Якутии закопали капсулу времени для потомков, в которую положили консервы, колу и «Доширак». Об этом сообщает НВК «Саха».

Планируется, что капсулу откроют к 150-летию Октябрьской революции.

«В контейнер положили 120 писем обычных жителей наслега (поселка. — «Газета.Ru»), исторические факты и фотографии за 50 лет, также продукты питания, которые потребляют сегодня», — рассказал корреспондент телекомпании.

Как отмечается, капсулу времени закопали по наказу предков. В нее также вошли другие продукты питания и флешка с информацией о поселке и фотографиями.