В Госдуму внесен законопроект о сокращении срока выдачи загранпаспорта

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, согласно которому максимальный срок выдачи загранпаспорта сокращается с четырех до трех месяцев. Сообщение об этом опубликовано на сайте Кабмина.

«Законопроектом предлагается сократить срок оформления и выдачи паспорта гражданина России, удостоверяющего его личность за пределами России, в том числе содержащего электронный носитель информации, в случае подачи заявления о выдаче по месту пребывания с четырех месяцев до трех месяцев», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили запретить проводить газ в новостройках.