Суд в Москве заочно арестовал брата Тельмана Исмаилова

Басманный суд Москвы заочно арестовал Вагифа Исмаилова — брата бывшего владельца Черкизовского рынка Тельма Исмаилова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные суда.

Сообщается, что Вагиф Исмаилов был заочно арестован по делу об убийстве. Соответствующее решение было принято 30 октября.

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«Ходатайство о заочном избрании меры пресечения удовлетворено», — сообщается в картотеке дела.

Отмечается, что, согласно законодательству, арестован может быть только обвиняемый, который находится в международном розыске.

Суд ранее также заочно арестовал еще одного брата Исмаилова — Рафика.

Ранее сообщалось, что Исмаилов был заочно арестован объявлен в международный розыск по обвинению в организации убийств.