СМИ: количество жертв землетрясения в Иране превысило 60 человек

Количество погибших в результате землетрясения в Иране, по последним данным, возросло до 61 человека, еще 300 человек пострадали. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на представителя местного МЧС.

«Наши бригады быстрого реагирования развернуты в регионе», — сообщили в спасательном ведомстве.

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В МЧС добавили, что в пострадавшие районы направлены автомобили скорой помощи из других регионов.

Также в режиме готовности находится самолет, который в случае необходимости перевезет пострадавших в Тегеран.

Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о том, что на границе Ирана и Ирака было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,6. Также сообщалось о 30 погибших и 200 пострадавших.