Налогообложение по «упрощенке»: как это работает

1

Автоматизация процессов формирования налоговой базы, а также исчисления налогов на платформе — один из важнейших векторов развития взаимоотношений Федеральной налоговой службы (ФНС) с налогоплательщиками. Один из первых шагов в этом направлении, показавший свою эффективность, — это проект по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

Его логичным продолжением стал следующий шаг, направленный на снижение нагрузки на микро и малый бизнес. Он предполагает упрощение представления налоговой отчетности и отчетности в государственные внебюджетные фонды — именно такая практика в настоящее время реализуется в рамках приоритетного проекта Автоматизированной упрощенной системы налогообложения (автоУСН).