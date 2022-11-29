Налогообложение по «упрощенке»: как это работает

Курс на автоматизацию
ФНС, федеральная налоговая службаDepositphotos
Автоматизация процессов формирования налоговой базы, а также исчисления налогов на платформе — один из важнейших векторов развития взаимоотношений Федеральной налоговой службы (ФНС) с налогоплательщиками. Один из первых шагов в этом направлении, показавший свою эффективность, — это проект по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».
Его логичным продолжением стал следующий шаг, направленный на снижение нагрузки на микро и малый бизнес. Он предполагает упрощение представления налоговой отчетности и отчетности в государственные внебюджетные фонды — именно такая практика в настоящее время реализуется в рамках приоритетного проекта Автоматизированной упрощенной системы налогообложения (автоУСН).
Что такое автоУСН
Автоматизированная упрощенная система налогообложения — это специальный налоговый режим, предполагающий практически полную отмену отчетности и автоматический расчет налогов.
При таком режиме размер налога исчисляется органами самостоятельно.Происходит это на основании данных контрольно-кассовой техники, информации уполномоченных банков, а также сведений о доходах, внесенных налогоплательщиками в отдельных случаях в Личном кабинете автоУСН.
Такая система в настоящий момент является экспериментальной — период ее тестирования установлен до конца 2027 года. Однако в планы ФНС входит после результатов эксперимента в конце 2023 года рассмотреть возможность масштабирования такого режима на большую часть территории России.
Преимущества системы
Основной плюс автоУСН — упрощение вплоть до полной в некоторых случаях отмены налоговой отчетности, а также отчетности в фонды. При этом релевантный бизнес также освобождается от уплаты страховых взносов за сотрудников и индивидуальных предпринимателей, а социальные гарантии обеспечиваются из бюджета.
Кроме того, при автоУСН не нужно отслеживать сроки подачи документов и изменения их форматов, доходы и расходы определяются по доступным данным автоматически, а сам налог рассчитывается также в автоматическом режиме, и не самим налогоплательщиком, а налоговым органом. Часть функций ложится на кредитные организации — исчисление НДФЛ ведут банки, сведения о выплатах сотрудникам, вычетах и НДФЛ передаются в налоговые органы банком. Таким образом, бизнес получает снижение непроизводственных издержек, связанных с налоговым администрированием.
Кто может применять автоУСН
автоУСН в экспериментальном режиме сегодня доступна налогоплательщикам, зарегистрированным в четырех субъектах Российской Федерации — Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан.
Пользоваться упрощенной системой уже сегодня могут все новые индивидуальные предприниматели и организации, подав соответствующее уведомление. С 1 января 2023 года на автоУСН смогут добровольно перейти остальные, ранее открытые ИП и организации, соблюдающие ряд условий. Так, численность работников предприятия не должно превышать пяти человек, годовой доход должен оставаться в пределах 60 млн рублей. При этом остаточная стоимость основных средств у организаций должна быть не более 150 млн рублей, расчетные счета — открыты только в уполномоченных банках, а зарплата — только в безналичной форме. Помимо прочего, организация не должна применять другие специальные налоговые режимы.
Как перейти на упрощенное налогообложение
Чтобы изменить режим налогообложения на упрощенный, необходимо подать соответствующее заявление через Личный кабинет налогоплательщика или через уполномоченный банк. Если Личного кабинета нет, то открыть его для ИП можно при наличии ЛК у физического лица. Для открытия ЛК для юридического лица понадобится получить электронную подпись.
При открытии Личного кабинета всю деятельность можно будет вести не только через него, но через специальные кабинеты уполномоченных банков. Таким образом налогоплательщики получат возможность освободить время для решения наиболее важных задач. На автоУСН налогоплательщику также предстоит выбрать объект налогообложения — «Доходы» со ставкой 8% или «Доходы, уменьшенные на величину расходов» с налоговой ставкой 20%.
На сегодняшний день к проекту подключились уже 8 кредитных организаций — «Сбербанк», ВТБ, «Тинькофф Банк», «Альфа-Банк», «Промсвязьбанк», «АК БАРС», а также «Модульбанк» и филиал «Точка» банка «Открытие».
По национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» доступны и другие меры поддержки для бизнеса, ознакомиться с ними можно на сайте мойбизнес.рф.